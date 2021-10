La Palma : une éruption sans fin ?

Des fumées et des cendres, encore et encore. Cela fait déjà un mois que l'éruption a commencé sur l'île espagnole de La Palma. Des rivières de lave coulent depuis les flancs de la montagne jusqu'à la mer. En coulée successive, le Cumbre Vieja a englouti plus de 760 hectares et détruit près de 2 000 bâtiments. Il a fallu évacuer près de 7 000 personnes sur les 85 000 de l'île. Aujourd'hui, la quantité de magma a semblé marquer le pas. Pour Patrick Allard, président de l'association internationale de volcanologie, ce n'est qu'un début. L'arrivée de moins de magma est à confirmer. "C'est un espoir ténu" a-t-il précisé. Et pour cause, située entre 30 et 40 kilomètres de profondeur, l'activité sismique reste très forte, tout comme les tremblements. Un spécialiste espagnol a précisé que le volcan dégageait 10 000 tonnes de soufre par jour, alors qu'il faudrait un seuil quotidien de 400 tonnes seulement pour commencer à envisager son extinction. Par le passé, le Cumbre Vieja a connu des éruptions trois fois plus longues que celle en cours.