La panthère noire retrouvée à Armentières a été volée au zoo de Maubeuge

L'histoire de la jeune panthère noire n'en finit plus de rebondir. Après avoir provoqué l'émoi et la surprise en s'échappant d'un appartement à Armentières (Nord), elle était en transit dans le zoo de Maubeuge en attendant un transfert dans un centre spécialisé. Le félin était en quarantaine dans un bâtiment isolé. Au vu des moyens utilisés pour le dérober, il s'agit de malfaiteurs expérimentés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.