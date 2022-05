La passation de pouvoir entre Jean Castex et Élisabeth Borne

C'est dans la cour de Matignon qu'a eu lieu la passation de pouvoir entre Jean Castex et Élisabeth Borne ce lundi. À peine l'ancien Premier ministre parti, l'ex-ministre du Travail s'est mise au travail. "Avant de monter dans son bureau, il faut souligner qu'Élisabeth Borne est restée de longues minutes sur le perron de l'hôtel de Matignon, en haut du tapis rouge, applaudissant Jean Castex, qui lui prenait le temps de saluer ses équipes avant de partir, comme le veut la tradition, à pied de l'hôtel de Matignon", raconte Camille Colin. "Clef en main, Élisabeth Borne est repartie à l'intérieur du bâtiment. On a peu d'indications sur l'agenda des heures et des jours à venir, si ce n'est la composition de son cabinet, avec quels hommes et femmes elle va travailler ? Si ce n'est la composition du gouvernement, sous l’œil d'Emmanuel Macron. Puis il va falloir s'atteler à des dossiers qui attendent depuis quelques semaines, l'écologie mais aussi les questions de pouvoir d'achat et les mesures que le président de la République a annoncées pour cet été", poursuit notre journaliste. TF1 | Duplex C. Colin