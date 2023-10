La Pat' Patrouille : sur grand écran et dans les rayons

N'ayez crainte, l'équipe de chiots sauveteurs préférés des enfants est de retour ! Des personnages adulés par les plus petits, à la fois sur grand écran, comme dans les magasins de jouets. Dans les rayons, de nombreuses sont les tentations, des jeux de société, des peluches et des véhicules miniatures. En dix ans d'existence, la lucrative licence canadienne est devenue incontournable auprès des enfants de trois à six ans. Résultat, elle a généré 74 millions d'euros de chiffre d'affaires en France, en 2022. Elle est plus rentable que Barbie, Harry Potter, ou encore Star Wars. La folie Pat' Patrouille est également présente aux États-Unis, où plus de 200 téléspectateurs à quatre pattes se sont même invités à l'avant-première. C'est une opération de communication bien rodée, comme en France, où les produits dérivés s'affichent partout, dans les magasins de vêtements, dans les menus enfants de certaines chaînes de restauration rapide. Et même en supermarchés, où brosses à dents, shampoings et même yaourts ont envahi les rayons. Le succès de la brigade canine n'est pas prêt de s'arrêter, un troisième film est déjà en cours de préparation. TF1 | Reportage M. Beringer, T. Rolnik