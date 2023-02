La petite Sibérie des Pyrénées

On l'appelle la petite Sibérie, merveille des Pyrénées-Orientales. Parcourir le lac des Bouillouses, c'est s'offrir une parenthèse à travers les cimes enneigées, entourées de multiples lacs, sous l'œil des plus grands sommets du département. Un paradis qui se mérite. Philippe Prat guide un groupe de randonneurs. Avec la neige au sol, il est difficile de voir les sentiers balisés. Alors il faut se frayer un chemin en raquettes. "On s'enfonce. Des fois, il y a des trous, il faut faire gaffe. Et puis, ça fait partie du jeu", confie l'un d'eux. "C'est plus physique que la marche, beaucoup plus physique", insiste une randonneuse. Pour oublier l'effort, il suffit de lever les yeux. Autour de nous, les animaux sont partout. Des biches mais aussi des bêtes plus discrètes. "Les traces en Y, c'est le lièvre. Là, on a les deux pattes avant, et là, les deux pattes arrière", indique Philippe. "On a aussi plein d'indices par rapport aux cerfs, qui peuvent se frotter sur les arbres. Il y a beaucoup de choses", ajoute-t-il. Quelques kilomètres plus loin, surprise : une nappe d'eau gelée et recouverte de neige. Douze lacs ponctuent les sentiers des Bouillouses. La glace est suffisamment épaisse pour le traverser sans crainte. Il n'y a aucun bruit. Seule la glace craque sous les pieds. La magie opère. "Ça paraît improbable de marcher sur un lac gelé. Ce sont des sensations extraordinaires. On est dans un cadre idyllique", se réjouit une autre randonneuse. TF1 | Reportage A. Cazabonne, J.V. Molinier