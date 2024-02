La petite ville de Samer est-elle devenue trop grande ?

Ils sont sortis de terre en quelques années, des dizaines de logements neufs, implantés aux abords de Samer. Depuis 20 ans, la petite commune du Pas-de-Calais ne cesse d'accueillir de nouveaux habitants. Une résidence, achevée il y a moins d'un mois, n'est pas restée vide longtemps. Les dossiers concernant les demandes de logement resteront en attente, car aujourd'hui, le maire cherche à freiner l'installation de nouveaux arrivants. En 20 ans, la population est passée de 3 000 habitants à presque 5 000. On y trouve des boulangeries, des banques, un supermarché, sept médecins et une nouvelle pharmacie. Samer est aujourd'hui victime de son succès. Intégrer 2 000 est un défi, les équipements actuels ne suffisent plus. Le club de basket s'entraîne dans l'unique salle de sport municipale, désormais trop petite pour accueillir tous les joueurs. Entraînés par Christelle, ils étaient encore une cinquantaine d'adhérents il y a quinze ans. Aujourd'hui, ils sont 210, quatre fois plus nombreux. Un casse-tête pour l'entraîneuse et le maire adjoint. Pour absorber les futures demandes, une nouvelle salle de sport est en construction et bientôt, une nouvelle école élémentaire. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Debut, G. Delobette