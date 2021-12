La place de la statue de Napoléon divise les Rouennais

Des habitants de la ville normande rencontrés par nos reporters ont un avis bien tranché. Ils veulent le retour de la statue à sa place. De sont côté l'édile propose de l'installer ailleurs pour offrir sa place de choix à une figure féminine. En cherchant bien, nos journalistes ont trouvé une riveraine favorable à cette proposition. La place de la statue n'a pas été choisie par hasard il y a 150 ans. Comme l'explique Quentin Bicheux, guide-conférencier à Rouen, la représentation équestre de Napoléon a été conçue pour aller précisément à cet endroit. Elle a été mise à la jonction entre la rue Jean Lecanuet, percée sous Napoléon III, et la rue de la République, voulue par Napoléon Bonaparte. Le but était que tous les Rouennais qui passent sous la statue au quotidien soient salués par l'empereur. C'est précisément parce que l'endroit est fréquenté que le maire propose d'y mettre à l'honneur une femme. Il l'a déjà fait pour la patinoire olympique. Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen, nous explique qu'il est aussi important de montrer que les femmes ont toute leur place dans l'espace public et non seulement dans les petites ruelles. Pour rappel, aujourd'hui, à Rouen et en France, moins de 5% des noms de rues sont féminins. T F1 | Reportage M. Brossard, J. Clouzeau.