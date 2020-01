La Plagne, projet architectural très contesté, fête ses 50 ans

Construit en 1970 par l'architecte Michel Besançon, le Paquebot des neiges devait à l'époque révolutionner les vacances à la montagne. Ce modèle de bâtiment est classé au patrimoine architectural du XXe siècle. Avec ses 850 logements, Aime 2000 à La Plagne est l'une des plus grandes résidences de l'Hexagone. Entre ceux qui l'aiment et ceux qui le détestent, les avis sont partagés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/01/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.