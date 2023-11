La pluie cesse, mais l'eau monte encore dans le Pas-de-Calais

Le tracteur est le seul moyen d'évacuer les habitants, piégés par les eaux, avant que la nuit ne tombe. Il s'arrête devant chaque maison de Blendecques. Dans sa benne, il y avait une quinzaine de personnes, tous se sont fait surprendre par la montée des eaux. L'eau a continué à monter, pourtant, la pluie ne tombe plus depuis vendredi soir. Le ciel est bleu, mais voilà, toute l'eau accumulée cette semaine dans les cours d'eau et les champs ruissellent. On voit des cascades dans les jardins, partout l'eau déborde. Les maisons qui étaient encore au sec, ce matin du samedi 11 novembre, sont désormais inondées. Le torrent est de plus en plus puissant. Les habitants ne s'attendaient pas à cela. On peut voir des véhicules stationnés, emportés par les eaux. Plus tôt, ce matin, les équipes de sapeur-pompier plongeur ont secouru les habitants les plus isolés de la commune. Ce soir à Blendecques; l'eau est toujours au même niveau et ne devrait pas pouvoir s'évacuer avant les nouvelles précipitations, prévues dès demain soir et toute la semaine prochaine. TF1 | Reportage S. Chevallereau, B. Lachat, O. Cresta