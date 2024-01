Narcotrafic : au cœur de la lutte contre les gangs en Équateur

La chasse est lancée dans les rues de Guayaquil. Les voltigeurs de la police se faufilent dans les quartiers dangereux. Les autorités veulent frapper fort contre le crime organisé qui a gangrené des pans entiers du pays. La soudaine démonstration de force ne fait pas plaisir à tout le monde. En quelques jours, l’Équateur a déclaré la guerre au narcotrafic, alors les contrôles et les arrestations s'enchaînent. Un groupe suspect est fouillé au corps. Les jeunes nient toute implication, même chose pour un autre qui prétend avoir été, au contraire, victime d’un enlèvement. Bouleversée, l'activité des narcotrafiquants est exposée aux représailles, et la police elle-même des menaces d'intimidation Les populations des quartiers paupérisés sont à la fois victimes et complices des mafieux qui n’ont pas choisi Guayaquil par hasard. Première ville d’Équateur, elle représente via son port de marchandises le meilleur débouché sur le Pacifique pour les routes de la drogue. Les cartels de la cocaïne, venus de Colombie et du Pérou, l'ont bien compris et tentent de s’y implanter, menaçant la stabilité de toute une région. TF1 | Reportage M. Scott, A. Pocry