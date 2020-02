La police municipale, l'autre enjeu des élections

Les Andelys font partie des villes qui ont fait le choix de la police municipale. Dans cette commune, les policiers municipaux sont armés d'un pistolet semi-automatique depuis plus de trente ans. On y trouve quatre policiers armés, assistés de neuf autres agents non armés pour couvrir un territoire de 42 km². Alors, leur présence change-t-elle vraiment la vie quotidienne des citoyens ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.