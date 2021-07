La Poste au secours des routes : des facteurs transformés en chasseurs de nids-de-poule

Une voiture de la Poste sur une route de montagne en Ardèche. Sur son toit, une caméra filme en continu la chaussée tout au long de la tournée. Lyne, la factrice, n'y pense même plus. Mais pourquoi filmer la route ? C'est à la demande de la commune qui souhaite engager des travaux de restauration, mais veut d'abord connaître précisément l'état du réseau. Qui mieux que la Poste pouvait réaliser ce travail. De retour au centre, les vidéos sont récupérées. Après traitement, les données sont analysées par Geoptis, une filiale de la Poste. Revêtements arrachés, nids de poule ou simples fissures, tout est recensé. Les routes sont ensuite notées de 0 à 10 selon l'état et l'urgence des travaux à réaliser. La Poste compte à ce jour 350 clients dans toute la France. Des communes de toutes tailles comme le village de Marennes dans le Rhône qui, suite à l'étude, a décidé d'engager des travaux. Dans ce lieu, c'est pour colmater des fissures avant qu'elles ne se creusent. Chaque fissure rebouchée coûte à peine quelques euros. Alors que refaire une chaussée complète revient à plus de 40 euros le mètre carré. Cet outil est une aide précieuse pour les petites communes. La suite dans le reportage ci-dessus.