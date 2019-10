La Poste : les nouvelles missions des facteurs

Concurrencé par Internet, le courrier physique diminue un peu plus chaque année. Et moins de lettres à distribuer veut dire des tournées allégées pour les facteurs. Service à la personne, recyclage écologique, ... La Poste a inventé des activités complémentaires grâce à deux atouts majeurs : la confiance de la population et une présence six jours sur sept sur l'ensemble du territoire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.