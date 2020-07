La prime embarrassante des aiguilleurs du ciel

C'est une prime qui semble pour le moins décalée. Elle concerne les aiguilleurs du ciel qui n'ont pas été débordés ces derniers mois. Aujourd'hui encore, seuls 10% des vols sont assurés. Pourtant, les contrôleurs aériens touchent jusqu'à 500 euros supplémentaires au titre de leurs suractivités. Ils sont un peu gênés par cette situation. Mais les syndicats et la Direction générale de l'Aviation civile jugent "légitime" le versement de cette prime.