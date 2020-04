La "prime Macron" à 2 000 euros : qui pourra en bénéficier ?

Sur notre territoire, 19 millions de personnes se rendent chaque jour physiquement sur leur lieu de travail. Des millions d'autres pratiquent le télétravail. Le gouvernement a annoncé ce mercredi une série de mesures pour encourager le travail, sous toutes ses formes, et notamment la possibilité de doubler le montant de ce que l'on appelle la "prime Macron". Toutes les entreprises peuvent verser une prime de mille euros, non soumise à l'impôt ni aux charges sociales. Elle passerait à deux mille euros pour certaines sociétés et peut être versée jusqu'au premier août. En théorie, tous les salariés peuvent en bénéficier, mais l'État veut favoriser tous ceux qui sont au front. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.