La princesse Kate annonce son cancer

Une tenue simple, un maquillage discret, c'est ainsi que la princesse de Galles a choisi d'apparaître pour délivrer son message. Elle raconte son opération abdominale en janvier 2024 et la nouvelle qu'elle a dû affronter. "L'opération s'est bien passée, mais des tests post-opératoires ont montré que j'avais eu un cancer", affirme-t-elle. "Mes médecins ont préconisé que je suive un protocole de chimiothérapie préventive. Je suis au début de ce traitement. Bien sûr, cela a été un choc terrible", poursuit la princesse de Galles. Kate décide donc de dire la vérité, sa lutte contre le cancer, le besoin de protéger sa famille. "Cela nous a pris du temps de tout expliquer à George, Charlotte et Louis de la façon la plus appropriée pour eux et de les rassurer sur le fait que j'allais m'en sortir. Comme je leur ai dit, je vais bien.", explique-t-elle. "Je deviens plus forte, chaque jour, en me concentrant sur les choses qui m'aideront à guérir", ajoute-t-elle. Dans ce message de deux minutes et quinze secondes, la princesse de Galles remercie les Britanniques pour leurs messages de soutien et demande le respect de son intimité familiale. TF1 | Reportage F. Agnes