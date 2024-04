La production d'abricots en péril en Ardèche

Le constat est amer pour Jérôme Bombrun, agriculteur à Saint-Victor. Il déplore 70 % de perte sur sa production cette année. Le phénomène touche tout le département de l'Ardèche et inquiète les agriculteurs. "On s'aperçoit que plus ça va, le climat, il change et peut-être que c'est grave et on sera amené à ne plus produire de l'abricot", constate l'arboriculteur. En cause, les nombreux aléas climatiques qui ont fragilisé les arbres ces derniers mois. "La pluie, du froid, du vent, pas forcément des abeilles comme on voulait, donc, floraison très mauvaise, et surtout, la nouaison qui était derrière, le fruit qui n'a pas tenu sur l'arbre", explique Benoît Nodin, Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles d'Ardèche (FDSEA). Seule solution : planter une variété d'abricots plus résistante. Ce qui demande du temps. "Il faut 10, 12 ans de production pour arriver à rentabiliser la plantation sur l'ensemble du verger". À 50 km de là, Pierre Dessemond, arboriculteur "Gaec Dessemond" à Saint-Cyr, a perdu jusqu'à 90 % de ses fruits sur certaines variétés. "On perd vite 20 à 30 000 euros sur un hectare", dit-il. Il protège déjà son exploitation avec du filet anti-grêle et des bougies en cas de gel, mais ses investissements ne suffisent pas. Heureusement, les autres fruits sont épargnés. Il faut maintenant se préparer à l'arrivée du gel, annoncée en fin de semaine. TF1 | Reportage S. Agi, C. Buere