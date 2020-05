La question du port du masque fait débat aux États-Unis

L'épidémie de coronavirus a eu des conséquences terribles aux États-Unis. La barre des cent mille morts y a été franchie mercredi. C'est le pays le plus endeuillé au monde, pourtant une partie des habitants refuse obstinément d'appliquer les gestes barrières. C'est notamment le cas pour le port du masque, qui est considéré comme une atteinte à la liberté individuelle.