La recherche des comptes oubliés : ça marche !

Nous vous parlions des sept milliards d'euros qui dorment dans des comptes bancaires inactifs ou sur des assurances-vie. Cette masse d'argent que personne ne réclame est actuellement détenue par la Caisse des Dépôts. Alain n'a pas attendu notre reportage de mardi soir pour se connecter au site Ciclade. En 2022, d'un simple clic, il a découvert l'existence d'un compte bancaire à son nom qu'il avait totalement oublié. Et la somme est loin d'être négligeable. Il s'agit d'un compte d'entreprise en déshérence avoisinant les 1 000 euros. En récupérant cette somme, il a pu s'offrir une guitare basse. Il est loin d'être le seul à avoir fait cette recherche. Après notre reportage, ce site Internet peut vous permettre de récupérer de l'argent. Et vous avez été très nombreux à faire la démarche. Avec 230 000 connexions, le site Ciclade était même inaccessible pendant de longues minutes. Certains ont finalement réussi ce mercredi après-midi, mais ont vite déchanté. D'autres sont plus optimistes. Si vous avez oublié l'existence d'un compte, sachez que votre banque doit vous prévenir chaque année pendant dix ans. Ensuite, l'argent est transféré à la Caisse des Dépôts qui le garde pendant vingt ans. Au-delà de ce délai, il finit dans les caisses de l'État. Alors, si vous pensez avoir vos chances, rendez-vous sur le site ciclade.caissedesdepots.fr. Il suffit d'indiquer vos noms, prénoms et dates de naissance. Ce soir, 6,7 millions d'euros dorment encore dans les coffres de la Caisse des Dépôts. TF1 | Reportage V. Dépret, K. Gaignoux