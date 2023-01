La réforme va-t-elle suffire à sauver le système de retraites ? La mise au point de François Lenglet

Oui, les dispositions présentées ce mardi garantissent l’avenir et l’équilibre financier du système de retraite Français, au moins jusqu’en 2030. Au-delà, les prévisions sur la croissance et l’emploi seront trop incertaines. Il n’y a d’ailleurs pas de réformes qui valent pour l’éternité. La réforme d’Élisabeth Borne est la sixième que l’Hexagone ait connu depuis celle d'Edouard Balladur en 1993. En moyenne une tous les cinq ans. C’est une réforme qui ne fait payer que les actifs et pas les retraités, sous la forme d’un allongement de la carrière. Un allongement théorique de deux ans, il est plus faible en réalité, car aujourd’hui même avant la réforme, les Français quittent la vie active en moyenne à 63 ans hors retraites anticipés. C’est aussi une réforme qui va redistribuer en partie l’argent qu’elle va faire entrer. Avec notamment l’augmentation des retraites minimum pour les carrières complètes, on l’a vu. Enfin, ce projet rapproche le pays de la moyenne en Europe, où une majorité de pays ont un âge légal de départ aux alentours de 65 ans.