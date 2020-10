La règle des six : mode d'emploi

Des contrôles auront lieu après 21h dans neuf grandes agglomérations concernées par le couvre-feu. Mais pour les 45 millions de Français qui ne seront pas soumis à cette règle, la liberté ne sera pas pour autant sans limite. Où que l'on soit, il sera interdit de se réunir à plus de six personnes dans la sphère privée comme à l'extérieur. C'est en tout cas le chiffre qu'a retenu le président de la République, et il suscite bien des questions. L'idée est que chacun se constitue un groupe limité de personnes que l'on s'autorise à fréquenter à domicile comme à l'extérieur. Cette mesure semble pourtant difficile à respecter pour les familles nombreuses et les familles recomposées. L'objectif est de limiter la propagation du virus. Une incitation qui ne se limite pas aux zones d'alerte renforcées, mais préconiser pour tout le pays. Sur la voie publique, des contrôles auront lieu, mais dans la sphère privée, ils seront impossibles. Voilà pourquoi Emmanuel Macron a également parlé de responsabilité individuelle, de bon sens et de prudence. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/10/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.