La renaissance des chantiers navals de La Ciotat

Des yachts géants parqués les uns à côté des autres. Certains sont d’immenses cocons blancs le temps des travaux. Leurs propriétaires s’appellent Eric Clapton, Steven Spielberg ou l'oligarque russe, Roman Abramovich. Et leur maintenance coûte chaque année plusieurs dizaines de millions d’euros. Depuis 2004, le chantier naval de La Ciotat ont fait de leur entretien une spécialité. À La Ciotat chaque découpe, chaque soudure à l’intérieur des yachts prend trois fois plus de temps que dans un bateau classique. L’activité a doublé en quatre ans. Si La Ciotat attire autant, c’est aussi grâce à son emplacement unique. La ville est à côté du triangle d’or du yachting et de ses ports de rêves. Saint-Tropez et Monaco sur la Côte d’Azur, Portofino en Italie, Porto Cervo en Sardaigne. PLus de la moitié des yacht croise dan cette zone quand vient l’été. Le succès, les carnets de commande plein, ses immenses grues en ont vu d’autres, elles sont les témoins, actuellement endormi, d’un passé encore plus prestigieux. Découvrez l’intégralité de ce reportage dans la vidéo ci-dessus.