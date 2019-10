La Réunion : zoom sur le service militaire adapté

L'économie de l'île de La Réunion est très fragile, avec notamment 24 % de chômeurs, et même 42 % chez les jeunes. Le déficit de formation est criant. C'est pour cette raison qu'a été mis en place un service militaire adapté. Les volontaires ont entre 18 et 25 ans. L'objectif est de leur offrir une deuxième chance. Huit engagés sur dix trouvent de l'emploi à l'issu de leur engagement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.