La revanche du téléshopping

On le croyait vieillot et un peu démodé, le télé-achat fait pourtant son grand retour dans les petits commerces. Et même la grande distribution s'y met. Plusieurs fois par mois, une enseigne de supermarché vend ses produits lors d'une vidéo en direct sur son site Internet. Les internautes posent leurs questions en ligne et achètent au fur et à mesure, c'est ce qu'on appelle le "live shopping". Une nouvelle façon pour la marque de fidéliser ses clients. "Ça nous permet de générer du chiffre d'affaires, aux consommateurs aussi de bénéficier de bons plans et de promotions. Pendant ces lives, il y a de nombreuses promotions exclusives. Ça nous permet aussi de mettre en valeur l'expertise de nos vendeurs, qui peuvent ainsi conseiller les clients", explique Olivier Garica, directeur e-commerce non alimentaire du groupe Carrefour. Cette nouvelle stratégie commerciale nous vient tout droit de Chine. Là-bas, c'est une institution. Un demi-milliard d'internautes a déjà regardé des vidéos de vente en direct. Même dans les champs, les fruits et légumes se vendent en télé-achat. En France, ce nouveau business n'en est qu'à ses débuts. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.