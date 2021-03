La révolution de nos modes de consommation sous l’œil de François Lenglet

Selon les observations de François Lenglet, “Le confinement et la crainte du virus ont bouleversé le commerce”. “Avec l’affaiblissement de chaîne de vêtements comme Naf-Naf ou de Halo vêtements au profit de la vente par Internet qui a bondi de 32% en 2020", l’a-t-il illustré. Le spécialiste économie de TF1 a ajouté : “Avec la montée des sites de ventes immobilières au détriment des agences. Ou encore, l’envolée des sites bancaires qui remplacent les guichets. Par exemple, la banque LCL vient d’annoncer la fermeture de 250 agences”. “Sans oublier les restaurants. Momentanément fermés, où les ventes de plats par Internet remplacent le service en salle. Tout comme le cinéma, eux aussi concurrencés par les sites de films à la demande”, a-t-il renchérit. Selon François Lenglet, “En réalité, cette épidémie ne fait qu’accélérer la marche du temps. Car, bien avant le coronavirus, un mouvement irréversible, avec, non pas moins d’emploi mais des métiers différents. Le vendeur, la caissière de cinéma sont des espèces en voie de disparition. Détrônés par le livreur de domicile, ou la téléconseillère qui vend des abonnements de streaming”. En concluant ses analyses, il a affirmé : “Partout, le magasin endure ces faces au profit de l’Internet et les vitrines cèdent la place à l’écran”.