La route de la coco : des Philippines à la France

Elle a envahi nos rayons, la noix de coco, ingrédients tendances dans nos cuisines et même jusque dans nos produits de beauté. En 50 ans, sa consommation mondiale a plus que doublé. Pour aller chercher la noix de coco, il faut parcourir plus de 11 000 kilomètres, direction les Philippines. Plus de 7 000 îles, température moyenne 27 °, un climat qui place l’archipel sur le podium des plus gros producteurs de noix de coco au monde. L’heure de la récolte arrive au sud de Manille. Pas question de monter aux arbres pour atteindre le fruit du cocotier, qui se trouve à 20 mètres de haut. Ils utilisent une faucille montée sur un bambou. Sur un terrain de 24 ha, une dizaine de fermiers récoltent 2 000 noix par jour, sous l'œil vigilant de leur responsable. Le fruit fait vivre des milliers de villageois aux Philippines, car il est l’un des rares à pousser toute l’année et se récolte tous les 45 jours. Chaque jour, 60 tonnes de marchandises sortent d'une des grandes usines en Philippine. L'Hexagone est le deuxième client européen de cette entreprise. TF1 | Reportage J. Jankowski M. Zambrano