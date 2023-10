La route de Sdérot bloquée par l'armée israélienne

Ce qui est très marquant à Ashkelon, en Israël, au soir du dimanche 8 octobre 2023, c'est ce grand “non” incessant au-dessus de nos têtes. C'est celui des avions de chasse israéliens qui multiplient les aller-retour en direction de la bande de Gaza et les détonations extrêmement régulières. Il faut dire que Gaza est toute proche. Cela n'est qu'à une dizaine de kilomètres de là. Et pourtant, malgré la supériorité numérique, la supériorité technologique écrasante de l'armée israélienne, les combats sont encore loin d'être terminés. Au soir de ce dimanche 8 octobre, les autorités israéliennes le reconnaissent. "L'ennemi est encore sur le terrain. Les combats se poursuivent sur le sol israélien". L'armée était, semble-t-il, en sous-effectif dans cette région, au sud du pays. Elle est donc en train de se redéployer, d'envoyer des renforts au plus près de Gaza pour "nettoyer la zone". TF1 | Reportage E. Lefebvre