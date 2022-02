La Russie bombarde l'Ukraine

Une dizaine d'hélicoptères de combat russe prennent d'assaut l'aéroport international d'Hostomel, à 30 km à peine de la capitale. Les tirs de missile frôlent les civils. Juste au-dessus des habitations, combat aérien entre chasseurs russes et ukrainiens. L'armée ukrainienne semble dépassée. Les hélicoptères russes se protègent avec des leurs pour éviter les tirs de roquettes. Les Ukrainiens ripostent à l'arme automatique, sans effet. Et ce n'est là qu'un seul des théâtres d'opérations. D'ouest en est, en passant par Kiev, en une nuit, l'armée russe a bombardé l'ensemble des régions ukrainiennes. Ce soir, elle a notamment conquis Tchernobyl et sa centrale nucléaire. Vladimir Poutine a déclenché une guerre totale. Les sirènes retentissent à Kiev et partout en Ukraine. La Russie assure cibler uniquement des infrastructures stratégiques, parfois au cœur des villes. Mais dans certaines régions, comme ici à Tchouhouv, c'est un immeuble résidentiel qui a été frappé de plein fouet par des missiles, tuant au moins un civil et en en blessant plusieurs d'autres. En Ukraine, le président Zelensky a décrété la loi Martial : les combats peuvent avoir lieu n'importe où, n'importe quand. Personne n'est à l'abri. À Marioupol, 455 000 habitants, et il n'y a, selon eux, nulle part où se réfugier. Dans certaines villes comme à Kiev ou à Kharkiv, c'est dans le métro que les habitants sont venus trouver refuge pour la nuit. Les bombardements pourraient continuer. Ce soir, un premier bilan fait état de plusieurs dizaines de morts aussi bien civils que militaires. TF1 | Reportage I. Bornacin