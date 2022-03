"La Russie n'est pas agressée, elle est l'agresseur" : l'allocution d'Emmanuel Macron sur la guerre en Ukraine

Alors que les troupes russes accélèrent leur offensive et continuent de bombarder les villes ukrainiennes, Emmanuel Macron s'est adressé aux Français ce soir. "Les jours qui viennent seront vraisemblablement de plus en plus durs", plante le président lors de son allocution ce mercredi. Le chef de l'État rappelle le soutien de la France pour le pays de Volodymyr Zelensky. "Nous nous tenons aux côtés de l'Ukraine et je salue le courage du peuple ukrainien et j'adresse le soutien fraternel de la France". Le président ukrainien est, par ailleurs, "l'image de l'honneur, de la liberté, de la bravoure"... Retrouvez l'intégralité de l'allocution d'Emmanuel Macron dans la vidéo ci-dessus.