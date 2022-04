La Russie peut-elle couper le gaz à la France ?

C'est de là-bas, au Nord de la Russie que provient une partie du gaz envoyé en Europe. Mais depuis ce mercredi matin, il n'est plus livré, ni en Pologne ni en Bulgarie. Une sanction très contraignante, car 47% du gaz en Pologne provient de Russie et du côté de la Bulgarie, c'est 90%. Cette mesure radicale vient sanctionner ces deux pays qui refusent de payer les livraisons en roubles. Si la Russie décidait de fermer les vannes vers la France, quelles en seraient les conséquences ? Le pays fournit 17% de notre gaz. En cas de suspension des approvisionnements, pas d'inquiétude pour les foyers français. Des coupures ciblées sont prévues, mais ne toucheraient que certains industriels. Les plus touchés seraient les industries produisant des métaux ou encore des engrais, très consommatrices de gaz. Mais ces coupures n'auraient lieu qu'en dernier recours. Alors que faire sans gaz russe ? La France a déjà anticipé. Elle peut compter sur ses stocks. Il existe seize sites répartis sur tout le territoire. Leur remplissage a d'ailleurs démarré plus tôt que d'habitude cette année 2022. En cas de crise, la France a également prévu d'augmenter ses importations auprès de ses autres fournisseurs. De nouveaux accords ont même été signés avec les États-Unis pour du gaz liquéfié transporté par bateau. T F1 | Reportage L. Merlier, A. François-Poncet.