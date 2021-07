La saga du mythique couteau de poche Opinel

Le couteau Opinel est un simple morceau de bois et d'acier. Il s'en vend un toutes les huit secondes dans le monde. Tout randonneur qui se respecte en a un dans sa poche ou dans son sac à dos. Accompagnateur en montagne, Julien Perrillat reste très attaché à son couteau. Il s'agit d'un cadeau de Noël de son beau-père. Ce dernier a taillé une corde sur le pinel pour symboliser le travail en montagne. Pratique et pliable, il est incontournable pour les jeunes randonneurs. Et ce succès vient de loin. La saga de ce couteau culte débute en 1890. Dans un hameau isolé de la vallée de la Maurienne, un certain Joseph Opinel a un projet en tête pour rapporter un peu d'argent à sa famille. Il avait l'idée de créer son propre couteau. Mais son père n'était pas d'accord avec lui. Avec son caractère de montagnard, il a persévéré et déposé sa marque. Il inventa douze tailles différentes de son couteau. Pour se démarquer, le jeune artisan et ses ouvriers ont façonné une courbe qui épouse la paume de la main. De nos jours, l'usine Opinel, installée à Chambéry, emploie 130 personnes et produit cinq millions de couteaux par an. L'entreprise est aujourd'hui dirigée par les descendants de Joseph Opinel. Grâce aux machines, les cubes de bois sont transformés en quinze secondes. Des investissements essentiels pour faire face à la concurrence, notamment asiatique. Les couteaux Opinel s'exportent dans 80 pays à travers le monde. Une réussite industrielle qui symbolise la réussite française. En 2020, Opinel a réalisé un chiffre d'affaires de près de 27 millions d'euros. Même les confinements n'ont pas perturbé cette dynamique.