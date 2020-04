La santé des salariés au coeur du redémarrage du site PSA d'Hordain

Depuis plus d'un mois, une grande majorité des 2 500 salariés de l'usine PSA d'Hordain est au chômage partiel. Face à l'appel lancé par le gouvernement, le site anticipe une reprise d'activité. Aucune date n'est encore fixée, mais le protocole sanitaire est déjà prêt. Cependant, certains syndicats s'inquiètent de nouvelles règles sanitaires. Elles semblent difficile à appliquer, notamment au niveau des chaînes de montage. En temps normal, 580 véhicules utilitaires sont produits chaque jour sur le site. La direction mise sur un système de balisage au sol et l'autodiscipline de ses salariés pour faire respecter la distanciation sociale. Chez le constructeur automobile tricolore, la reprise sera progressive. Cela permettrait de roder ce dispositif. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/04/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.