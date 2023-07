La seconde jeunesse du char Leclerc

Avec une vitesse de pointe à plus de 60km/h, le char Leclerc est l'un des modèles les plus rapides, mobiles et précis au monde. "C'est un char de bataille, un char de combat qui a la capacité de tirer en roulant, sur une cible fixe comme sur une cible mobile, à près de 3 000 mètres de distance. Le char Leclerc a des capacités uniques par rapport à ses homologues internationaux.", affirme le lieutenant Guillaume, chef de section de chars au 501e régiment de Mourmelon (Marne). Il y a trois militaires dans chaque engin : un pilote, un tireur ainsi qu'un chef de char. La France possède 220 chars Leclerc. Elle n'en a jamais eu aussi peu depuis sa création dans les années 90. Ce modèle n'est plus fabriqué depuis 2008, mais ces engins font régulièrement l'objet de mise à jour. Ce char est très coûteux et lourd à entretenir. Il doit être inspecté toutes les 25 heures de conduite et de nombreuses pièces sont aussi fréquemment remplacées. Il en va de même pour les semelles de la chenille, qui est mise à rude épreuve par l'un des chars les plus lourds au monde, près de 60 tonnes. Aucun nouveau modèle n'est prévu pour remplacer le char Leclerc, les engins actuels vont être progressivement rénovés et les premiers devraient être livrés avant la fin de l'année 2023. TF1 | Reportage J. Cressens, F. Petit