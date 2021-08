La serviette de plage sous toutes ses coutures

Vous aimez lézarder au soleil face à une eau turquoise ou profiter du pont d'un bateau l'été. La serviette de plage, un incontournable, est votre allié pour un séjour réussi. Elle peut être en coton ou en microfibre. Il y en a pour tous les vacanciers. Loin du sable et des plages, c'est dans la Loire que l'on trouve l'une des dernières usines de tissage de serviette en coton de France. Il faut une heure et plus de 12 000 fils pour réaliser un drap de plage. Chez Cottesea, elles sont toutes inspectées minutieusement. Leïla Gouret s'est lancée dans la conception de serviettes de plage il y a trois ans. Rares sont celles encore fabriquées en France. Pour ses modèles, comptez plus de 100 €. Le coton est tissé et léger. Selon la taille du fil, les serviettes en coton ont de nombreuses vertus, mais elles ont un ennemi commun plutôt insolite : les rayons du soleil. Le coton est fragile. Ce produit naturel coûte jusqu'à 30% plus cher que le polyester, la matière première des serviettes microfibres. Leur prix accessible, entre 2 et 13 €, c'est l'atout de ces draps de plage. Dans cette enseigne, le produit est placé en tête de gondole. C'est à Hendaye dans le Sud-Ouest que sont conçues ces serviettes vendues dans le monde entier par ce géant des articles de sport depuis dix ans. Les produits sont testés sur place par quelques chanceux. Alors, comment faire son choix ? Microfibre ou coton, nous sommes allés consulter des spécialistes du textile. Le laboratoire passe au crible 35 000 échantillons textiles chaque année. Une fois pesées, les serviettes sont mouillées, repesées, puis séchées. Résultat : la serviette en synthétique absorbe moins d'eau et sèche rapidement. La serviette en coton, elle, absorbe plus d'eau,hendaye mais va mettre plus de temps à sécher.