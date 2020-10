la seule liberté fondamentale qui compte pour moi, c'est celle de la sécurité pour tous les Français."

Ce n'est pas la première fois que la ville de Nice est la cible d'attaque terroriste. Ce matin, Christian Estrosi, le maire, a évoqué le terme "islamo-fascisme" et le problème d'immigration. Il affirme au gouvernement qu'il faut changer la politique migratoire et a réitéré ses condoléances : "Permettez-moi d'adresser une pensée émue et toute ma compassion pour l'ensemble des familles des victimes et notamment celle de ce sacristain, originaire du village de Saint-Étienne-de-Tinée. Naturellement, alors que nous sommes frappés en plein coeur pour la quatrième fois, notamment après ce terrible attentat du 14 juillet 2016 qui était déjà un symbole, il est temps maintenant de se donner les moyens d'éradiquer cela." Et de rajouter : "Qu'est-ce qui nous empêche d'agir en réalité aujourd'hui ? Ce sont des contraintes permanentes, qu'elles soient législatives, qu'elles soient parlementaires. Il faut tout de suite prendre des mesures d'exception donnant des pouvoirs supplémentaires aux chefs des armées, le président de la République. Nous ne gagnerons pas la guerre avec les lois de la paix. Il est temps maintenant de se donner les moyens en considérant que toutes les lois ne se valent pas, toutes les libertés ne se valent pas. Et la seule liberté fondamentale qui compte pour moi, c'est celle de la sécurité pour tous les Français."