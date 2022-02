La Sicile lance une opération séduction pour attirer les vacanciers

Des successions de volets clos. À Mussomeli, la mairie a mis en vente à prix symbolique d'un euro pour séduire de nouveaux habitants, chargés de restaurer leurs biens dans un délai de trois ans. Cette famille de Loire-Atlantique a sauté sur l'occasion fin 2018. Les membres de cette famille ont retroussé leurs manches et passé leur premier séjour dans la poussière. Désormais, la famille profite de ses vacances ici trois fois par an. Ces nouveaux arrivants font résonner leurs accents dans le village sicilien. Plusieurs commerces ont rouvert leurs portes, comme celui de cet Australien. Près de 150 maisons à un euro ont été vendus en cinq ans à Mussomeli. Un succès qui inspire d'autres idées. À 100 kilomètres de là, les maisons vides sont nombreuses dans l'un des plus beaux villages italiens. Édifiée au IXe siècle, la cité de Sambuca drague elle aussi de nouveaux occupants. Une bâtisse de 100m² inhabitée depuis 1968, fraîchement refaite. Réparties sur trois étages. Elle est à louer tout équipé et il n'y a qu'à oser les valises. Cette maison intéresse. Pour toute une année, louer la chambre aux voyageurs de passage, neuf moins sur douze. C'est le nouveau pari de la mairie : casser les prix pour trouver un nouvel ambassadeur et les candidats se bousculent. La municipalité est épaulée par une plateforme de location de logement pour éplucher les dossiers. Le maire espère que ce regain d'intérêt pour la ville pourra durer longtemps et se traduire par la création d'emplois pour beaucoup de jeunes qui s'envoient aujourd'hui. Le maire attend de son futur locataire un projet culturel, l'ouverture d'un commerce, une activité qui pourra doper l'économie de sa ville pour redonner un peu de couleur à ces balcons à fer forgé. Reportage L. Malnoy, L. Pensa