La SNCF se prépare au premier grand week-end de départs en vacances

À J-2 avant les vacances d'été, seule la moitié des billets de TGV a trouvé preneur pour juillet et à peine un tiers pour le mois d'août. Les réservations sont timides, alors la SNCF veut accélérer la cadence avec des billets à prix cassé, disponibles jusqu'à demain soir minuit. Un geste apprécié par les voyageurs. Mais après la crise sanitaire, la compagnie doit aussi rassurer ces derniers : inspection des wagons avant le départ et contrôle des masques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/07/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.