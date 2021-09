La statue de Napoléon remplacée par celle de Gisèle Halimi ? Polémique monumentale à Rouen

Jacques Tanguy n’est pas idolâtre de Napoléon, mais il décrit sa statue comme s’il la voyait encore. Guide-conférencier depuis un demi-siècle à Rouen, il ne comprend pas qu’on puisse remiser l’Empereur. L’œuvre vieillissante menaçait de s’effondrer. La voici en cours de restauration pour un budget à 200 milles euros. La question qui se pose est : retrouvera-t-elle sa place ou sera-t-elle remplacée, comme le maire propose une statue de Gisèle Halimi pour incarner une grande femme de notre temps. Un changement radical que la gérante de l’hôtel 1er Consul, situé à quelques pas, ne goûte que modérément. “D’ici la fin de l’année, une consultation citoyenne sera organisée pour savoir qui doit trôner en haut de ce socle. Est-ce l’empereur Napoléon Bonaparte ou une représentation plus féminine, et dans ce cas, quelle femme choisir pour l’incarner ?” a précisé Henri Dreyfus, notre correspondant sur place. Au-delà de cette discorde, la municipalité veut lutter contre l’absence de nom de femme dans tout l’espace public. Après l’école Anne Sylvestre et la patinoire Nathalie Péchalat, les rues de tout un quartier en construction seront intégralement féminisées. À Rouen, comme en France, les femmes représentent à peine 5% des noms des rues.