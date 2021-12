La statue de Napoléon va retrouver sa place devant l'hôtel de ville de Rouen

Une fois restaurée, la statue de Napoléon Bonaparte retrouvera sa place sur son socle face à l'hôtel de ville. À 68%, les Rouennais ont voté. La plupart de ceux que nous avons croisés sont satisfaits : “Je l'ai toujours connu à cet endroit, donc je préfère qu'elle soit là”. “C'est bien, parce que Napoléon représente bien la France”. Une plaque expliquant les différentes facettes de l'histoire de Napoléon Bonaparte sera ajoutée à la statue. Certains votants l'avaient réclamée. “J'ai écrit qu'il fallait expliquer aussi si on le remettait et qu'il fallait donner des explications importantes précises sur ce que Napoléon a fait”. Le maire de Rouen voulait la déplacer et mettre à sa place Gisèle Halimi, une personnalité féminine. Car dans sa ville, seules 4% des rues portent des noms de femmes. Pour la place de l'hôtel de ville, son combat est perdu. “Qu'est-ce qu'on met dans l'espace public ? Ce sont des choix politiques et ça varie selon les époques, les cultures... J'ai dit mon point de vue à titre personnel et il vaut comme citoyen. Ensuite, les Rouennais tranchent”, explique-t-il. L'opposition, qui luttait depuis le début contre ce changement, se réjouit de la décision. “C’est l’un des plus grands personnages de notre histoire. On n'a pas en être à vouloir le cacher, l’invisibiliser. C'est bien de vouloir renforcer la place des femmes dans l'espace public, mais pas à condition d'effacer les personnages de notre histoire”. Féminiser les noms des rues, c'est l'autre souhait des habitants. Lors du vote, 65% d'entre eux ont exprimé leur volonté que les femmes soient plus représentées dans l'espace public. TF1 | Reportage M. Guiheux, M. Brossard, E. Berra, M. Desmoulins, B. Poizeuil, P. Lormant, J. Labrouché