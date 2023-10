Guerre Israël-Hamas : quelle sera la stratégie de Tsahal pour une intervention terrestre à Gaza ?

Les chars de l'armée israélienne sont prêts. Les fantassins simulent déjà l'invasion à venir. L'armée israélienne se prépare à lancer une offensive terrestre dans la bande de Gaza, plus de deux semaines après l'attaque terroriste du Hamas qui a coûté la vie à plus de 1400 personnes. Les soldats de l'État hébreu n'attendent plus que le feu vert opérationnel, alors que les bombardements israéliens se sont intensifiés depuis samedi soir, et que la préparation de l'artillerie suit son cours. L'objectif ? Affaiblir au maximum l'ennemi, avant d'envoyer des hommes dans Gaza.