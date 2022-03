La suppression de trains entre Paris et Normandie provoque la colère des voyageurs

Dès lundi prochain, certains trains disparaîtront définitivement du tableau d'affichage de certaines gares normandes. En tout, 19 sont supprimés dans la région. Cela aura de lourdes conséquences pour beaucoup de clients de la SNCF. Cette mesure concerne des trains qui circulaient en semaine et en heures creuses. La SNCF et la région ont décidé de les supprimer, car les taux de remplissage sont trop faibles. Parfois, ils ne dépassent pas les 20%. Ces trains étaient pourtant utiles à de nombreux voyageurs, face à la hausse des prix des carburants. Mais avec la crise sanitaire et le télétravail, en deux ans, les trains normands ont perdu un quart de leurs passagers. Une baisse de fréquentation qui coûte trop cher selon le vice-président de la région, Jean-Baptiste Gastinne. Ce responsable nous explique que "la bonne gestion de l'argent public nous incite à attendre, qu'au minimum, on fasse circuler des trains avec 40% de remplissage". Pierre Dumont est le président de l'association des voyageurs du Paris- Cherbourg. Pour lui, la suppression d'une vingtaine de trains en Normandie est une décision précipitée. Pour ce dernier, "la reprise est là. Les gens reviennent dans le train. On le voit tous les jours. Toutes les associations le témoignent. D'ailleurs, les premiers chiffres de début 2022 l'attestent. Ainsi, pour Pierre Dumont, la décision va à contre sens de ce qui se passe actuellement. Selon la région, si la fréquentation des lignes augmente, les trains supprimés pourraient être remis en circulation. T F1 | Reportage A. Lebranchu, A. Vieira.