La taxe ordures qui fâche les commerçants à Marseille

Quand ce pizzaïolo a reçu le courrier au printemps dernier, il a cru à une mauvaise blague à tel point qu'il ne l'a pas pris au sérieux. Et pourtant, aujourd'hui, il se retrouve bien à devoir payer une nouvelle redevance spéciale pour les ordures ménagères, demandée par la métropole en charge de la collecte des déchets à Marseille. "Je dois payer 725 euros à l'année pour des ordures alors que la ville, c'est une pourriture. Il y a la grève des poubelles tous les trois mois. Il faut arrêter", s'étonne Nicolas Pontier, gérant du restaurant "Paradis Pizza". Cette redevance spéciale s'adresse uniquement aux commerçants et aux entreprises qui jettent leurs ordures ménagères sur la voie publique. Dans cette boucherie, c'est aussi l'incompréhension. Carole Peritore, la gérante, collecte une dizaine de cartons de marchandises et de sacs-poubelles par jour. Pour elle, la facture est salée. Le montant de cette redevance qui s'applique partout en France est calculé en fonction du nombre de déchets que produisent ces professionnels. Mais à Marseille, des commerçants ne comprennent pas son intérêt. Cette redevance a été mise en place pour couvrir les charges de la collectivité qui s'occupe de la collecte et du traitement des déchets. "Il n'y a pas d'obligation de la collectivité d'enlever pour faire appel à des entreprises privées, mais si vous restez à l'enlèvement par la collectivité, vous devez payer cette fameuse taxe additionnelle. C'est le principe du pollueur-payeur tout simplement", affirme Yves Moraine, conseiller métropolitain (LR). Un principe difficile à saisir pour les Marseillais. 2 500 tonnes de déchets sont encore présentes sur les trottoirs de la ville. La grève est quasiment terminée. Aujourd'hui, la préfecture de police a réquisitionné les derniers agents récalcitrants. TF1 | Reportage P. Lefrançois, H.P. Amar