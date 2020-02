La tempête Ciara a soufflé très fort sur le Nord de l'Hexagone et de l’Europe

Outre la Corse, onze autres départements ont été placés en vigilance orange vagues-submersion. C'est notamment le cas de la Bretagne, à la Normandie et jusqu'au Pas-de-Calais, qui ont également été placées en alerte aux inondations par météo France. Et depuis dimanche, la moitié Nord du pays a été balayé par la tempête Ciara, tout comme les pays voisins : le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Luxembourg. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.