La tempête Fabien a provoqué des inondations en Italie et une nouvelle Acqua alta à Venise

Toutes les côtes italiennes sont touchées par les derniers soubresauts de la tempête Fabien. Un peu partout dans le pays, la tempête a provoqué des glissements de terrain, des éboulements et des chutes d'arbre. Elle a tué deux personnes, blessé une dizaine d'autres, isolé certains villages et bloqué des stations de ski par la neige. Venise est à nouveau sous les eaux en raison d'une nouvelle Acqua alta.