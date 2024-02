La tempête Louis perturbe la vie des habitants dans le Nord

Les rafales de la tempête Louis frappent de plein fouet la digue de Wimereux. À quelques mètres de là, les ouvriers du bâtiment sont contraints d'écourter leur journée. Sur les autoroutes du Nord et du Pas-de-Calais, la limitation de vitesse a été réduite de 20 km/h. De violentes averses de grêle sont tombées par endroits. À Saint-Pol-sur-Ternoise, la gare est vide, les trains ne circulent pas. Certains ont eu la chance d'avoir un bus de substitution. Mais d'autres, comme Iris, ont dû débourser plusieurs dizaines d'euros pour prendre un taxi. "Je n'en peux plus, parce que 75 euros plus quand même 5 euros pour Béthune, ça fait 80 euros. Et ça commence à bien faire", témoigne-t-elle. Plus tôt dans la journée, la ville de Lille anticipait le passage de la tempête Louis. Les parcs, les jardins et les cimetières municipaux ont fermé leurs portes. Le vent va continuer de souffler toute la nuit, des rafales à 140 km/h sont attendues localement. Dans les prochaines heures, des pluies orageuses vont s'abattre dans toute la région. TF1 | Reportage Z. Ajili, S. Boey, M. Debut