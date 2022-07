La Teste-de-Buch : les forêts suffisamment entretenues ?

Claude Taffard est l'un des 232 propriétaires de la forêt de La Teste-de-Buch. Il est amer face à une situation qui aurait pu être évitée, selon lui . "C'est l'anarchie, tout le monde fait ce qu'il veut. Le plan de gestion nous permettrait de nettoyer et de garder la forêt propre", a-t-il lancé. Par ses propos, il vise les syndics des usagers qui s'opposent depuis des années aux propriétaires privés. Ces usagers ont leur mot à dire pour l'entretien ou la création de chemin forestier plus large. Voilà ce que déclarait lundi 18 juillet Christian Gousset, de l'Addufu : "une forêt naturelle, qui n'a pas le même régime que les autres, ne peut pas avoir des pare-feu tous les 100 mètres". Ces derniers jours, la polémique enfle autour des écologistes, accusés d'avoir retardé les travaux d'aménagement. Ce mardi soir, VItal Baude, conseiller municipal (EELV) d'Arcachon (Gironde), tente de calmer le jeu. Le système de gestion de la forêt de La Teste-de-Buch date du Moyen Age et doit aujourd'hui être entièrement repensé. Les flammes auront eu raison de ces nombreux désaccords, la forêt usagère de La Teste-de-Buch, vieille de plus de 2 000 ans, est aujourd'hui presque entièrement réduite en cendres. TF1 | Reportage A. Barth, Y. Chambon, J. Duong