La Tour Eiffel se refait une beauté pour changer de couleur en vue des JO

La Tour Eiffel est un symbole national dont la teinte brune si particulière est célèbre dans le monde entier. Alors quand il s'agit de la repeindre d'une autre couleur, il y a d'un côté les créatifs dont certains proposent le rouge ou encore le rose. Et de l'autre les conservateurs, qui espèrent voir la tour repeinte de la même couleur. Alors, rouge, rose ou même vert, couleur de l'espoir, c'est finalement le doré ou plutôt l'ocre jaune qui l'emporte. Le sommet de la tour en est déjà repeint. C'est en fait la couleur que le monument aurait dû revêtir dès le départ. Celle imaginée par Gustave Eiffel, son créateur. Pourquoi a-t-il choisi cette couleur ? Selon Pierre-Antoine Gatier, architecte en chef des monuments historiques, c'est sans doute pour que la Tour Eiffel soit en écho avec l'ensemble de la grande ville de Paris, ville de pierre de taille. C'est la troisième fois que la tour change de couleur. Rouge lors de sa construction en 1889, elle est repeinte en brun en 1968, avec une idée de la sécurité qui interroge. Aujourd'hui, impossible d'évoluer en équilibre sur des poutres, pinceau à la main sans harnais de sécurité. Entre leurs mains, 18 000 pièces à décaper et à repeindre d'ici 2022. À presque 132 ans, la dame de fer accueille le plus grand chantier de son histoire.