La traque des passeurs dans la Manche

150 km de côtes entre le Touquet et Dunkerque, en passant par Calais, scrutés chaque fois que la météo le permet par des pilotes de la police aux frontières. Ce jour-là, ils repèrent deux petits points noirs au milieu du chenal. Ces bateaux ont quitté la plage au petit matin. L'Angleterre est juste à 40 km, la Marine nationale seulement si les migrants ont besoin d'être secourus. Pas question de les stopper une fois en mer. Les policiers vont prendre quelques clichés. Leur mission est de repérer les candidats au départ tant qu'ils sont à terre, prévenir la mise à l'eau des bateaux et empêcher les passeurs de livrer le matériel. Une tâche sans fin. "Dès qu'un passeur est interpellé, une filiale démantelée, il y en a une qui attend pour prendre la suite", explique-t-on. Cette année, plus de 42 000 personnes ont tenté la traversée. C'est 10 000 de plus qu'en 2021. Pour organiser les départs, les réseaux se sont structurés et font payer les places sur les bateaux au prix fort, entre 1 500 et 5 000 euros. TF1 | Reportage B. Guenais, Q. Trigodet, E. Coppo