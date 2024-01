La truffe à toutes les sauces

Rien que de la voir, vous sentez déjà peut-être l'odeur. Elle accompagne vos omelettes, vos pâtes, vos fromages. Depuis dix ans, la consommation de truffes a doublé malgré son prix toujours élevé, entre 800 euros et 1 000 euros le kilo. On la trouve dans tous les rayons en supermarché. Arômes, truffes fraîches, divers d'été, comment s'y retrouver pour ne pas vous faire prendre... pour une truffe ? Dans le Haut-Var, sur le plateau de Canjuers, c'est la pleine saison de la récolte, au pied de chênes truffiers. La région PACA est l'une des terres les plus productrices de truffes en France, notamment le Var où se tient, chaque semaine, un marché très réglementé. À Aups, les producteurs viennent vendre directement aux particuliers leurs champignons de luxe. Mais, avant cela, chaque truffe est vérifiée par deux contrôleurs et la police municipale. Les produits sont classés selon leur poids et leur variété. La brumale, moins chère, avec une marbrure plus blanche, que la melanosporum, plus noire à l'intérieur, est vendue 80 euros les 100 grammes. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage P. Defrançois, S. Fargeot