La truffe : diamant noir du village d'Aups

Dans la vidéo en tête de cet article, on pourrait croire que Philippe De Santis promène son chien. C'est plutôt le contraire. L'odorat de cet animal en fait le meilleur allié des trufficulteurs. Les truffes sont cachées dans la terre, aux pieds des chênes. En cette saison, la balade est quotidienne et fructueuse. Appelée aussi diamant noir, elle coûte cher pouvant atteindre jusqu'à 1 000 euros le kilo. Elle rapporte gros à Aups. "On a énormément de gens qui travaillent autour de cette truffe, des producteurs, des restaurateurs, des hôteliers qui accueillent des touristes, la Maison de la truffe et son musée", explique Christine Lovino, chargée du développement touristique à la "Maison de la truffe" à Aups (Var). Chaque semaine, le plus grand marché d'Europe destiné aux particuliers et amateurs de ce produit fait vivre l'ensemble des commerçants. Dans la vitrine des boulangeries, les pains sont signés. La truffe s'affiche sur tous les menus à tous les coins de rue. Et lors des grandes fêtes annuelles, des démonstrations s'enchaînent. L'objectif est de faire connaître ce produit, le démocratiser. Même le curé va jusqu'à bénir les trufficulteurs. Sur un autre marché, la truffe a également un impact plus inattendu. Yann Grossi, agent immobilier, explique que le prix de vente des propriétés trufficoles peut être 30% supérieur à celui des biens immobiliers classiques. Découvrez la suite dans le reportage ci-dessus. TF1 | Reportage S. Rang Des Adrets, A. Barrier